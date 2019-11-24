الاتحاد يتجاوز #الاتفاق بالنيران الصديقة

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الاتفاق ضد الاتحاد، التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العميد بهدفين مقابل هدف.

الاتفاق ضد الاتحاد:

وبدأت مباراة الاتفاق ضد الاتحاد بشكل سريع، وأهدر لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة، ليُسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح نجم العميد، عبدالإله المالكي، في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الاتفاق ضد الاتحاد عند الدقيقة 51، قبل أن يُسجل زياد الصحفي هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 66.

وضغط لاعبو العميد بقوة بحثًا عن هز الشباك، وحصل لاعب فارس الدهناء سليمان دوكارا على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73، ليُكمل فريقه مباراة الاتفاق ضد الاتحاد بـ10 لاعبين.

وأحرز سيدريك يامبيري هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 77، لتستمر محاولات العميد وسط دفاع من أصحاب الأرض، لتنتهي مباراة الاتفاق ضد الاتحاد بفوز النمور بهدفين مقابل هدف.

وبعد مباراة الاتفاق ضد الاتحاد اليوم، رفع العميد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد فارس الدهناء عند 10 نقاط، ليتراجع إلى المركز الـ13.