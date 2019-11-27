الاتحاد يتراجع عن قرار مهم

المواطن - محمد سمعه

تراجع الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عن إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم، بسبب توقف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفترة الحالية.

وجاء تراجع الاتحاد عن إقامة معسكر خارجي إعدادي للفريق، بسبب الملفات المهمة والأزمات التي تسعى إدارة الاتحاد لحلها بعد أزمة مستحقات الرأس أخضري غاري رودريغيز والأرجنتيني إيمليانو فيتشيو.

وكان نادي الاتحاد نفى تمامًا في بيان له أمس الثلاثاء، أن يكون هناك مستحقات متأخرة لـ فيتشيو مضيفًا أن كل ما ورد عن اللاعب غير صحيح.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إخبارية إن الاتحاد قام بتحويل 2.5 مليون دولار أمريكي لـ نادي غلطة سراي التركي كجزء من مستحقات صفقة التعاقد مع غاري رودريغيز.

ومن المنتظر أن تقوم الإدارة الاتحادية خلال الأربع أشهر المقبلة، بسداد مبلغ آخر قدره 2.5 مليون دولار لتنتهي أزمة مستحقات صفقة غاري رودريغيز بشكل نهائي.

ويأتي هذا التصرف في ظل سعي الإدارة الاتحادية لإبعاد الأزمات عن الفريق الأول لكرة القدم، المطالب بتحسين النتائج من أجل البقاء في دوري المحترفين وتفادي سيناريو مواجهة خطر الهبوط مثل الموسم الماضي.

وكان الاتحاد تعاقد مع غاري رودريغيز في يناير من عام 2019 قادمًا من غلطة سراي مقابل 9 ملايين يورو، ولكن اللاعب لم ينجح في التأقلم مع العميد، لتتم إعارته لنادي فنربخشة التركي لمدة موسمين في يوليو الماضي.