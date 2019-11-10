الاتحاد يحل أزمة مستحقات العوفي قريبًا

المواطن - مروة نبيل

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لحل أزمة مستحقات اللاعب أحمد العوفي؛ خوفًا من توقيع عقوبات على العميد.

أزمة العوفي:

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، قد أرسلت خطابًا لنادي الاتحاد تطلب فيه تنفيذ قرار مركز التحكيم السعودي بتسليم أحمد العوفي 3 ملايين ريال أو إرسال ما يُفيد بتنفيذ القرار.

وتأتي مطالبة لجنة الانضباط لنادي الاتحاد بحل الأزمة خلال 30 يومًا بدلًا من توقيع عقوبات قد تصل إلى خصم من نقاط الفريق بما يتناسب مع المبلغ المستحق، أو المنع من التسجيل للمرة الثانية، أو الهبوط إلى دوري الدرجة الأدنى للمرة الثالثة.

وعلق الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، حمد الصنيع، على هذه الأزمة قائلًا: “وصلنا استفسار عن مستحقات أحمد العوفي وتم التوضيح، وهذه المواضيع مرتبطة بآلية معينة وستحل قريبًا”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “كان هناك مستحقات لانتقال بريجوفيتش ولاعبين آخرين، وسيتم الانتهاء منها.. سييرا تم إنهاء عقده وسيستلم مستحقاته.. سانوجو أخطأ بالسفر دون إعلامنا، وسنحل المسألة معه”.