الاتحاد يختار الصفقة الأولى

المواطن - محمد سمعه

استقر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، على الصفقة التي يود ضمّها للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحافية إن الاتحاد نجح في الاتفاق مع الأرجنتيني لوسيانو أكوستا لاعب وسط نادي دي سي يونايتد الأمريكي لتعويض التشيلي كارلوس فيلانويفا، ويتبقى فقط لإتمام الصفقة، موافقة المدرب الهولندي هينك تين كات، ويبدو أن فيلانويفا مُعرّض للرحيل عن صفوف الاتحاد، بسبب هبوط مستواه الفني والبدني مع العميد بالفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، يعاني الاتحاد من خطأ إداري كارثي قد يُكلف الفريق منعه من التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف الناقد الرياضي عايد الرشيدي الكواليس حيث قال: أتحدى أن يعرف إعلام الاتحاد هذا الأمر، لكن النادي ممنوع من تسجيل اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية بسبب خطأ إداري.

وأضاف الرشيدي: إدارة الاتحاد تحاول إبعاد الجماهير عن الخطر المُلاحق بالنادي بالحديث عن أمور ليس لها قيمة مثل العمادة مع الوحدة أو أن الاتحاد سبب في تأسيس النصر.