الاتحاد يستنجد بمدرب #الأهلي السابق

المواطن - محمد سمعه

تفكر إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في التعاقد مع مدرب أجنبي بصورة سريعة، وذلك قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية، من أجل وضع التصور المناسب للفريق الأول لكرة القدم والعمل على اختيار الصفقات الملائمة للاتحاد بالفترة المقبلة.

ودخل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الأهلي والتعاون السابق، في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول بالاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

ويعد جوزيه جوميز المرشح الأقرب لتدريب الاتحاد، وذلك بسبب الخبرات الجيدة التي يتمتع بها عن الدوري السعودي حيث درب التعاون في الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، ودرب الأهلي في عام 2016 لكنه لم يستمر طويلًا.

من ناحية أخرى، تفكر الإدارة الاتحادية في استقطاب ثلاثة لاعبين أجانب في فترة الانتقالات الشتوية، حيث سيتم التعاقد مع لاعب خط وسط وجناح وصانع لعب.

أما القرار الثاني والذي تتجه إليه الإدارة الاتحادية فهو قيد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في قائمة الفريق بدلًا من اللاعب السابق التشيلي لويس خيمينيز الذي رحل مؤخرًا.

ويعيش جمهور نادي الاتحاد كابوسًا حقيقيًّا يتمنى الخلاص منه في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بسبب النتائج الصادمة للفريق الأول لكرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى نادي الاتحاد أربع هزائم متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان؛ حيث خسر العميد من الحزم والوحدة وأبها ثم الأهلي.