الاتحاد يفتح الأبواب أمام الجماهير والإعلام

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، فتح تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، عند الساعة 6:30 مساء اليوم الثلاثاء، أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وأوضح حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة اتخذت هذا القرار بمناسبة الظهور الأول للمدرب الهولندي تين كات بعد أن تم التعاقد معه، مساء أمس الاثنين.

وتعاقد نادي الاتحاد مع المدرب الهولندي هينك تين كات لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التأهل إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب الوصل الإماراتي، بعد الفوز عليه ذهابًا بنتيجة 2/ 1، وإيابًا بهدفين دون رد.