الاتحاد يوضح أزمة فيتشيو

المواطن - مروة نبيل

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بيانًا رسميًّا للرد على نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني إيميليانو فيتشيو بشأن تأخر مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان فيتشيو قد كشف عبر حسابه الشخصي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي عن عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، وعدم سداد الإدارة لرسوم مدرسة ابنته، وهو ما دفعه إلى طلب فسخ عقده مع العميد.

وتابع بيان نادي الاتحاد: “ومن منطلق الشفافية التي ينتهجها مجلس الإدارة مع جماهيره الوفية، فإنها رأت بأن توضح ذلك عبر النقاط الآتية، أولًا؛ لاحظت الإدارة تدني مستوى اللاعب بعد رحيل المدرب التشيلي لويس سييرا”.

وأضاف: “قام اللاعب بوضع لافتة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلقًا عليها (إذا رحلت يا معلمي سنرحل معًا)، وبدورها قامت إدارة الكرة بالاجتماع به لحثه على بذل المزيد من الجهد والإسهام مع زملائه في تحقيق النتائج الإيجابية، ولكن دون جدوى”.

وواصل: “ثانيًا، قامت إدارة النادي بسداد رسوم مدرسة ابنة فيتشيو، وهو ما يتنافى مع ما ذكره في منشوره الأخير، ثالثًا؛ غادر اللاعب المملكة دون إشعار الإدارة بعد المباراة الأخيرة، حيث لم يتبع الإجراءات النظامية المتبعة، والتي تكفل له حقوقه في حال تجاوز سداد المستحقات المدة القانونية التي يحق له فيها فسخ عقده”.

واستكمل البيان: “أما فيما يتعلق بمسألة الرواتب المتأخرة، وعدت الإدارة اللاعب وزملاءه بأن يتم إيداعها بعد المباراة الأخيرة في الدمام، وهو ما حدث فعلًا اليوم، فقد تم إيداع الرواتب لكافة اللاعبين”.

وجاء في ختام بيان نادي الاتحاد: “عليه يوضح مجلس الإدارة أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه اللاعب، والتي تكفلها له لوائح الاحتراف”.