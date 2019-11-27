الاتحاد يُعاقب دا كوستا بالتدريبات الانفرادية

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد تحويل مدافع الفريق الأول لكرة القدم، المغربي مروان دا كوستا، إلى التدريبات الانفرادية؛ لأسباب انضباطية.

واشتعلت الأجواء في نادي الاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان الأرجنتيني إيميليانو فيتشيو الرحيل عن الفريق؛ لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ليحظى قراره بدعم بعض لاعبي العميد.

وأعلن فيتشيو، عبر حسابه على “إنستجرام”، عن عدم حصوله على مستحقاته المالية، بجانب عدم سداد مصاريف ابنته المدرسية، وغيرها من الأمور التي دفعته لاتخاذ قرار بفسخ عقده مع نادي الاتحاد.

وحرص دا كوستا على دعم فيتشيو، وقال له: “حظًّا سعيدًا.. كانت سعادة اللعب بجوارك.. أتفهَّم ما تعاني منه.. أنا معك”، وهي الرسالة التي فسرها البعض بأنها سبب أزمة المدافع المغربي مع الإدارة الاتحادية.

وأشارت تقارير صحافية، إلى أن مروان دا كوستا يُعاني من عدم حصول مستحقاته، واقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.