الاتحاد يُكافئ رومارينيو على وفائه

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي الاتحاد تقديم مكافأة خاصة للاعب البرازيلي رومارينيو بعدما وافق الأخير على تجديد عقده مع العميد خلال الفترة الأخيرة، مفضلًا عدم الرحيل.

وكان الاتحاد نجح في تجديد عقد رومارينيو حتى عام 2022 أمس السبت.

وقالت تقارير إخبارية إن الاتحاد سيعطي 3.5 مليون دولار كقيمة لعقد رومارينيو بعد أن جدد بقاءه مع النادي.

وتأتي مكافأة الاتحاد رغبة منه في الحفاظ على نجومه المميزين وذلك أملًا في تقديم نتائج جيدة في المباريات المقبلة، والعمل على مصالحة الجماهير، بعد النتائج المخيبة التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد أمس السبت أن رومارينيو جدد عقده مع العميد بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي وأحمد كعكي نائب رئيس النادي وحمد الصنيع الرئيس التنفيذي.

وقبل تجديد العقد، أظهر المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد، رد فعله لمجلس إدارة النادي، وذلك بعد اهتمام الهلال بضم البرازيلي رومارينيو مهاجم العميد.

وتوجه تين كات بالتحذير إلى إدارة الاتحاد حول ضرورة تجديد التعاقد مع رومارينيو ومنعه من الانتقال للهلال أو إلى أي فريق آخر، خاصة أن رومارينيو يُعد اللاعب الوحيد المتألق بشكل لافت مع العميد رغم تراجع نتائج الاتحاد.

وذُكر في الفترة الأخيرة أن الهلال وكورينثيانز البرازيلي اهتما بشكل كبير بالتعاقد مع رومارينيو قبل تجديد عقده مع العميد.

وانضم رومارينيو في عام 2018 إلى الاتحاد قادمًا من الجزيرة الإماراتي.