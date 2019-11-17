الاتفاق والعدالة يتعادلان وديًّا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الاتفاق والعدالة المغلقة التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب عبدالله الدبل بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في إطار استعداداتهما لعودة الدوري.

وسجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، أحمد الناظري، هدف التقدم في الشوط الأول، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل عن طريق لاعبه السنغالي سليمان دوكارا خلال أحداث الشوط الثاني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة الاتحاد، يوم الأحد المقبل، على إستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتأجلت مباراة العدالة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الجولة ذاتها؛ بسبب مشاركة الزعيم في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.