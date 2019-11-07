الاتفاق يكتسح التقدم بسداسية في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة التقدم ضد الاتفاق التي أُقيمت على ملعب نادي النجمة، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز فارس الدهناء بسداسية دون رد.

التقدم ضد الاتفاق

وبدأت مباراة التقدم ضد الاتفاق بشكل سريع، وتمكن فيليب كيش من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 13، قبل أن يُعزز اللاعب ذاته تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم فارس الدهناء بهدفين نظيفين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل فارس الدهناء ضغطه، ونجح أسامة حدادي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 53، قبل أن يُسجل النجم محمد الكويكبي الهدف الرابع في شباك أصحاب الأرض عند الدقيقة 60.

واستحوذ فارس الدهناء على اللعب، وتمكن سيدريك من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 74، قبل أن يحرز النجم هزاع الهزاع الهدف السادس في الدقيقة 80، لتنتهي مباراة التقدم ضد الاتفاق بفوز الفريق الضيف بنتيجة 6/0، وتأهله إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.