الاتفاق يوقف التعاون مع الجهة المنظمة لجماهيره

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، إيقاف التعاون مع الجهة المنظمة للجماهير، بعد إخلالها بالمعايير والإضرار بقيم النادي خلال مباراة العدالة الأخيرة.

وكانت هيئة الرياضة قد قررت حرمان الاتفاق من الدعم المالي الذي يقدر بمليون ريال الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته ضد العدالة؛ بسبب الإخلال بشروط الحضور الجماهيري في مباراة الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وثمن نادي الاتفاق في بيان رسمي حرض رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تطبيق المعايير الخاصة بتنظيم الحضور الجماهيري بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأكدت إدارة الاتفاق امتثالها للقرار والعمل بموجبه، حيث جاء مواكبًا لما يحرص عليه النادي في تحقيق أعلى مستوى من المعايير في كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية، ومنها معايير الحضور الجماهيري.

وشدد الاتفاق على أن الإدارة باشرت منذ نهاية مباراة الفريق ضد العدالة للتحقيق في الواقعة من خلال لجنة إدارية وقانونية مستقلة، وكذلك في الأسباب التي أدت إلى وجود تلك المخالفة من الجهة التي تم التعاون معها لتسويق وتنظيم دخول الجماهير، وفتحت قنوات التعاون مع الهيئة للوصول إلى أسباب المخالفة المرفوضة.

وأوضحت إدارة الاتفاق رفضها التام الإخلال بالأنظمة، وقناعتها الراسخة برفض الحصول على أي مبالغ مالية بطريقة غير نظامية، والتي لا تتوافق مع قيم النادي، ومكانته التاريخية، مؤكدة البدء بإشرافها المباشر على آليات العمل الخاصة بتنظيم الجماهير، وإيقاف التعاون مع الجهة المنظمة للجماهير.

وجاء في ختام بيان الاتفاق الذي تم نشره عبر حسابه النادي الرسمي على “تويتر”، أن مجلس الإدارة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من وجه اتهامات مرفوضة للإدارة والعاملين بالنادي، وتناول الموضوع بطريقة مسيئة للاتفاق ومسؤوليه.