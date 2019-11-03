الاثنين.. #الهلال يبدأ الاستعداد لنهائي آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أداء الفريق الأول لكرة القدم لتدريباته الاعتيادية، عند الساعة 5:45 مساء الاثنين.

وفضل الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو عدم منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، للاستعداد لمباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم السبت المقبل.

ولعب الهلال ضد عرعر اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 4/ 1.

وسجل أهداف الزعيم في مباراة الهلال ضد عرعر اليوم، عادل هماني بالخطأ في مرماه، محمد الشلهوب، البرازيلي كارلوس إدواردو وهتان باهبري في الدقائق 43، 57، 81 و94، فيما أحرز هدف الضيوف البديل فهران فالح قبل نهاية اللقاء.