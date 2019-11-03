الانتقادات تُحاصر #النصر بعد الرباعية .. ودفاع ناري عن العالمي

المواطن - محمد سمعه

أقدم بعض من الإعلاميين الرياضيين على الدفاع عن نادي النصر، وذلك بعد تعرضه لانتقادات إعلامية أكدت عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص الذي مكّن العالمي من الوصول للمركز الثاني في جدول الترتيب.

في هذا السياق قال الإعلامي الرياضي محمد الغامدي: “النصر خاطب اتحاد الكرة بنقل مباراته مع عفيف إلى الرياض، إدارة عفيف وافقت وأيدت طلب النصر، واتحاد الكرة يرد بنقل المباراة ولكن إلى المجمعة، ويجيك إعلام الحمضيات ويقول اتحاد الكرة جامل النصر”.

أما عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق للنصر فقال: ما أجمل اعتراضاتهم الرخيصة، ما أعذب تحرياتهم الفاشلة، ما أثمن تبنيهم ودعمهم لثرثار كاذب في القنوات لزعزعة النصراويين.

وتابع ابن زنان: ما أقسى نجوم النصر، وهم يعزفون ألحانًا جميلة يستمتع بها جمهور كرة القدم المنصف.

وغرد الإعلامي فهد الطخيم مدافعًا عن النصر حيث قال: “قبل أيام كأني سمعت من ينادي على اللي في الدور الثامن ويقول ما أسمعك، أمس شاهدت اللي في الثامن يرد ويقول تراني في الثاني نازل للأول وعلشان ما يكون فيه تصادم، اطلع للثاني والدرج مفتوح لأي دور يناسبك قبل وصولي للأول ساكن فيه ملك وليس إيجار”.

يذكر أن الإعلامي الرياضي فهد الروقي قال في قناة 24 الرياضية منتقدًا النصر: النصر يحدث له استثناءات، يجب أن تتوقف، ليس من المعقول أن يُسجل النصر هدفًا غير صحيح في شباك الهلال بعد دخول اللاعب الـ12 إلى أرضية الملعب والكاميرات لا تأتي بهذه اللقطة.

وأضاف فهد الروقي: أيضًا التحكيم جامل النصر في مباراة الرائد، وإذا عادت لقطات الكاميرا في الوقت المناسب لكان الحكم ألغى هدفًا به ثلاثة أخطاء.

أما الإعلامي الرياضي عيسى الروقي فغرد منتقدًا النصر: “قال اسمحوا لي أبغى أسجل مختار علي بطريقة غير نظامية، قالوا مسموح”.

وتابع عيسى الروقي: “قال أنا ضعيف والفيصلي قوي ممكن تأجلون مباراتي مع الفيصلي لين يكتمل فريقي واستعد، قالوا تم، وقبلها مسددين ديونه ومطلعين له رخصة”.

واختتم عيسى الروقي قائلًا: “وفي النهاية ما تصدر”.

يذكر أن النصر فاز بالأمس على أبها 4-0 ليصعد العالمي إلى الوصافة برصيد 17 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق ثلاث نقاط.