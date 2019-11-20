البايرن عينه على مدرب توتنهام السابق

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني أبدى اهتمامه بالمدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعد ساعات قليلة من إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن بايرن ميونيخ وضع عينه على بوكيتينو، لإسناد مهمة تدريب الفريق له في وقت لاحق، ولكن مسؤولي العملاق البافاري لا يريدون التعجل بشأن تعيين المدرب الأرجنتيني حاليًا، لعدم إتقانه اللغة الألمانية.

وقرَّرت إدارة نادي بايرن ميونيخ الانتظار حتى الصيف المقبل، لمنح مدرب توتنهام السابق فرصة تعلم اللغة الألمانية، ليصبح قادرًا على التواصل مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فور توليه المهمة.

وأوضحت أن هانز فليك سيستمر كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي؛ لحين تمكن مدرب توتنهام السابق من اللغة الألمانية، ليصبح مدرب البايرن بشكل رسمي في الموسم المقبل.

وكان اسم بوكيتينو ارتبط بنادي بايرن ميونيخ الصيف الماضي، بعدما أفادت تقارير صحافية بإمكانية توليه المهمة خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش، قبل أن يؤجل النادي الألماني قرار إقالة الأخير حتى مطلع نوفمبر الجاري.