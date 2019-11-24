البحرية الأمريكية تتحدى ترامب!

المواطن - متابعة

قال مسؤول: إن البحرية الأمريكية ستواصل جهودها لطرد جندي في قواتها الخاصة “نايفي سيلز”، في تحدٍّ لرغبة الرئيس دونالد ترامب.

وواجه إدوارد غالاغر تهمًا بقتل أسير شاب مصاب من عناصر تنظيم داعش طعنًا ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق في عام 2017، وعرقلة مجرى العدالة.

وتمت تبرئة غالاغر من معظم هذه التهم في يوليو، لكنه أدين بسب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب وتم تخفيض رتبته.

لكن ترامب قرر في 15 نوفمبر الجاري إلغاء قرار خفض رتبة الجندي البالغ 40 عامًا.

وأطلقت البحرية هذا الأسبوع إجراء قد ينتج عنه تجريده و3 آخرين في وحدته من رتبتهم، وهو ما يعني عمليًّا طردهم من وحدة النخبة “نايفي سيلز”.