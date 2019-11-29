البحرين الشباك المفضلة للاعبي الأخضر

المواطن - مروة نبيل

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البحريني، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وتُعد شباك البحرين هي المفضلة للاعبي الأخضر، حيث نجحوا في تسجيل 55 هدفًا خلال المواجهات السابقة، ليصبح أكثر فريق سجل فيه منتخبنا الوطني الأول أهدافًا، وذلك وفقًا لموقع المنتخب السعودي الرسمي.

ويطمح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في ظهور لاعبي الأخضر بشكل مميز وتحقيق الفوز في مباراة السعودية ضد البحرين غدًا، لمصالحة الجماهير وإنعاش آمال المنتخب الوطني في التأهل إلى الدور التالي من خليجي 24.

وبدأ الأخضر مشواره في كأس الخليج العربي بالخسارة ضد الكويت بنتيجة 3/ 1، فيما تعادل منتخب البحرين الأول لكرة القدم سلبيًّا أمام عمان.