البحر الأحمر للتطوير تعلن بدء التقديم ببرنامج نخبة الخريجين

المواطن - الرياض

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير أمس الخميس، عن بدء التقديم في برنامج نخبة الخريجين لحديثي التخرج، حرصًا منها على الاستثمار في الكوادر الوطنية وتدريبهم في بيئة عمل استثنائية.

وبيّنت الشركة عبر مقطع فيديو توضيحي أهداف وآلية عمل البرنامج، حيث يختص البرنامج الذي يستمر لمدة سنتين في صقل مهارات حديثي التخرّج ودمجهم في بيئة العمل.

وتهدف الشركة من خلال البرنامج إلى تزويد المتدربين بخبرات عملية من خلال المهام المسندة لهم، بهدف توسيع مداركهم المهنية والمعرفية من خلال التوجيه المهني والتدريب والمحاكاة الوظيفية.

ويعتمد البرنامج بشكل أساسي على التدريب على رأس العمل، من خلال التدوير الوظيفي في عدة أقسام، حيث سيتم تحديد المهام الموكلة إلى المتدربين ومتابعتها لقياس أدائهم.

وبينت الشركة أنه سيتم استلام السيرة الذاتية للمتقدمين على البرنامج، على الرابط التالي.

تعلن #شركه_البحر_الاحمر_للتطوير عن بدء التقديم في #برنامج_نخبة_الخريجين الذي يستهدف حديثي التخرج حرصاً منها على الاستثمار في الكوادر الوطنية وتدريبهم في بيئة عمل استثنائية

للتقديم: https://t.co/Bm7BHgijH9 pic.twitter.com/sW9w37pjOC — شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) November 28, 2019