البريك الأفضل في آسيا

المواطن - مروة نبيل

فاز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد البريك بجائزة لاعب الأسبوع في منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشار حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن البريك قدم تمريرة حاسمة، وسدد الكرة على المرمى مرة واحدة، وقدم أداءً مذهلًا في مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني.

وأوضح حساب البطولة الرسمي، أن نجم نادي الهلال قام بـ68 تمريرة ضد أوراوا الياباني، وحصل على أعلى تقييم في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وهو 8.2 نقطة.

ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونجح في تحقيق الفوز بهدف سجله أندريه كاريلو.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب سايتاما 2002، إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال وأوراوا، يوم 24 من نوفمبر الجاري.