البريك: تشريف الوطن شيء يهمنا

المواطن - محمد سمعه

قال محمد البريك ظهير أيمن نادي الهلال، أن الأزرق يهمه تشريف الكرة السعودية والوطن، وذلك بعد التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني.

وتحدث البريك للقناة الرياضية السعودية قائلًا: أود أن أهنئ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا الإنجاز وأهدي اللقب للوالد والوالدة، وكان من المهم تشريف الكرة السعودية والوطن.

وتابع البريك: الكرة السعودية كانت تحتاج إلى هذا الإنجاز وسعيد لأن الهلال حققه من أجل الجماهير عامة وجماهير الهلال خاصة، والهلال لن يتوقف عند هذا الإنجاز.

ووصلت بعثة نادي الهلال إلى الرياض، حاملة للقب دوري أبطال آسيا، وذلك بعد التتويج باللقب على حساب نادي أوراوا الياباني أمس الأحد.

وكان في مقدمة المستقبلين، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة الذي استقبل فهد بن نافل رئيس الهلال مع نجوم الفريق الأول بالأزرق.

وسيستقل أبطال الهلال الحافلة المكشوفة من المطار إلى الدرعية للاحتفال بالبطولة هناك.

وأعلن حساب موسم الدرعية عبر موقع ” تويتر” عن نفاد تذاكر الاحتفال ببعثة الهلال التي تصل اليوم إلى الرياض بعد التتويج بدوري أبطال آسيا.

وذكر حساب موسم الدرعية أن التذاكر نفدت، وسيكون الدخول فقط من نصيب من يحمل التذكرة لمشاركة نجوم الهلال احتفالهم بالتتويج الآسيوي في موسم الدرعية.

جدير بالذكر أن موسم الدرعية كان أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن إقامة احتفال ببعثة نادي الهلال حيث يُقام الحفل في مقر فعاليات الموسم بمناسبة التتويج بـ دوري أبطال آسيا في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم.

محمد البريك – لاعب فريق #الهلال :

تهمنا مصلحة الكرة السعودية بالتواجد في المحافل العالميه وتشريف الوطن ، ولن نتوقف عند هذا الانجاز.#بطل_دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/PXjvQLlqKL — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 25, 2019