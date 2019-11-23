البشائر تسجل أعلى كمية هطول أمطار

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن محطاتها للرّصد الهيدرولوجي سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم السبت بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤١هـ في البشائر/ بالقرن بمنطقة عسير.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن الاطلاع على كمية الأمطار بزيارة موقع الوزارة (هنا).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق تمتد إلى أجزاء من منطقتي (المدينة المنورة – الرياض).

في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة .كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.