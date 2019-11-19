البكر: قرعة الكأس ستكون موجهة
مشيدًا بتعاون الأندية

البكر: قرعة الكأس ستكون موجهة

2019/11/19
الساعة 6:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نعيم البكر أن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين ستكون موجهة، مشيدًا في الوقت ذاته بتعاون الأندية ودعمها للأخضر.

وتحدث البكر عن تأجيل المباريات خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “تمت إعادة جدولة مباريات الجولتين 11 و12 من الدوري، بالإضافة إلى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين”.

وتابع: “قرعة الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ستكون موجهة بحسب المستويات سواء بمشاركة الدوليين أم لا.. ولمسنا في الاجتماع تعاونًا من الأندية خاصة أثناء مشاركة المنتخب لدعمه”.

وأضاف: “خرجنا من الاجتماع باتفاق تام مع كل الأندية .. والرابطة شريك أساسي في إعادة جدولة الجولات من 11 إلى 15 في الدوري، ونهاية الدوري هذا الموسم لن تتغير ستكون في 6 شوال حتى بعد الجدولة الجديدة”.

وواصل: “ضغط المشاركات أمر طبيعي للأندية التي ستشارك في الآسيوية، وتمت جدولة مباريات الشباب والاتحاد لكي يلعبونها في وسط الأسبوع بسبب المشاركة في البطولة العربية”.

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