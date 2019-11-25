البلديات ردًا على “المواطن”: إنارة الصفيري قريبًا

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

ردت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ما تم نشره عبر صحيفة “المواطن“، بعنوان: «وفاة على طريق الصفيري.. وأهالي الحفر: انتظروا المزيد من فقد الأرواح» المنشور بتاريخ 2019/09/29، بعد وفاة شاب إثر حادث مروري على طريق الصفيري – حفر الباطن والذي طالب فيها أهالي الصفيري الجهات المعنية بحلول عاجلة لصيانة الطريق الذي شهد حوادث أليمة وازدواجه وترصيفه.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية إنها تلقت خطابًا من أمانة محافظة حفر الباطن والمتضمن بأنه سوف يتم إنارة وترصيف الطريق حسب ما يعتمد للأمانة من مشاريع في الميزانية القادمة.

وبدورها قدمت وزارة الشؤون البلدية الشكر لصحيفة “المواطن” على الاهتمام والتعاون في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود الوزارة في مجالات العمل البلدي.