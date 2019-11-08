البنك الدولي يدعو لبنان لتأليف ​حكومة خلال أسبوع

المواطن - متابعة

نقلت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، عن مسؤول في البنك الدولي دعوته لبنان إلى تأليف حكومة جديدة في غضون أسبوع، محذرًا من مخاطر كبيرة تواجه الاستقرار في البلد.

يأتي هذا بعد أن خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس التصنيف الائتماني لأكبر ثلاثة بنوك في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي.

وخفضت موديز يوم الثلاثاء الماضي تصنيف لبنان الائتماني إلى Caa2، مشيرةً إلى تنامي احتمالات إعادة جدولة ديون ستصنفها على أنها تخلف عن السداد.

وقالت موديز: إنها خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك عودة وبلوم وبيبلوس إلى Caa2، من Caa1. وخفضت أيضًا تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa3، من Caa1، مشيرةً إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع.

وبقيت تصنيفات البنوك قيد المراجعة لمزيد من الخفض.