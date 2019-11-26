طائرة تخترق المجال الجوي والبيت الأبيض والكابيتول يعلنان الطوارئ

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أصدر عملاء الخدمة السرية في الولايات المتحدة أمرًا بإغلاق البيت الأبيض منذ قليل؛ بسبب ما وصفوه بـ حالة طوارئ.

وقال مصدر في شرطة العاصمة الأمريكية إن هناك طائرة غير مصرح بها دخلت المجال الجوي بالقرب من واشنطن العاصمة، ولم يعرف نوع الطائرة تحديدًا التي أثارت انتباه واحتياطات الحكومة.

وذكرت CNBC، أن الطائرات المقاتلة احتشدت، لكن لم تؤكد القاعدة في أندروز، وهي منشأة قريبة تابعة للقوات الجوية، هذا الخبر أو تنفيه.

قيل للمراسلين في قاعة المؤتمرات الصحفية أن يبقوا في منازلهم، وتم الإبلاغ عن أوامر إغلاق مماثلة في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وتم إجلاء عمال البناء الذين يقومون ببناء سور بديل على الجانب الشمالي من القصر الرئاسي بعد وقت قصير من الساعة 8:30 صباحًا.

قال أحد العمال: صاحوا بنا جميعًا، وقالوا اخرجوا الآن، ووصف مَن صاح بهم بأنهم كانوا يرتدون زيًا عسكريًا، من أولئك الذين يقومون بدوريات في الجانب الغربي، دون أن يخبروا سبب الإخلاء.

لكن شبكة CNN الأمريكية، قالت إن السلطات عدلت عن قرار إغلاق البيت الأبيض بعد وقت قصير.