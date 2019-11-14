التجارة تستدعي 483 مركبة هوندا لخلل كارثي
يؤدي لتحرك السيارة حتى في وضع التوقف

التجارة تستدعي 483 مركبة هوندا لخلل كارثي

2019/11/14
الساعة 8:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء 483 مركبة من نوع هوندا “ODYSSEY” 2018- 2019، وذلك لوجود ارتخاء في شد “كابل” البطارية، قد يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن وجود ارتخاء في شد “كابل” البطارية في الأنواع المذكورة من المركبات، يؤثر في النظام الكهربائي لناقل الحركة، حيث يؤدي لتحرك المركبة بشكل مفاجئ حتى إن كانت في وضع التوقف التام.

ودعت الوزارة ملاك وسائقي المركبات المذكورة للتأكد من شمول رقم هيكل مركباتهم بالاستدعاء، وذلك بمراجعة السيارة عبر Recalls.sa، ومن ثم التواصل مع الوكيل المورد، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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