التحالف يعترض صواريخ ومسيّرتين للحوثي باليمن
في سماء مدينة المخا

التحالف يعترض صواريخ ومسيّرتين للحوثي باليمن

2019/11/24
الساعة 11:20 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - متابعة

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ باليستية وأسقطت طائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي، أطلقتها ميليشيات الحوثي في وقت مبكر من فجر الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية أطلقت عدداً من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للميليشيات، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة، وفقا لـ”العربية”.

ويأتي هذا التطور الخطير بعد يوم واحد على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الحديدة.

وقبل أسبوعين، نفذت الميليشيات الحوثية هجوما بالطائرات المسيرة على مستشفى “أطباء بلا حدود” في مدينة المخا، ملحقة به أضراراً بالغة.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • التحالف ينفي ادعاء الحوثي بإسقاط إف-15
    •
  • تقييم الحوادث يفند 4 ادعاءات بشأن التحالف
    •
  • فيديو.. الحفاظ على اليمن وصون وحدته هدف التحالف
    •
  • فيديو.. القوات السعودية تعيد تموضعها في عدن لتحقيق هذه الأهداف
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :