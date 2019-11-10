الترشح لمناصب قيادية بجامعة الملك سعود

المواطن - الرياض

أعلنت اللجنة الاستشارية لاختيار عمداء الكليات والمعاهد وبناء على توجيه مدير الجامعة عن فتحها باب القبول للترشيح لمنصب عميد كلية المجتمع، وذلك عن طريق التجديد للعميد الحالي أو التعويض عنه، وكذلك تقييم العميد الحالي والذي سوف تنتهي فترة عمادته، وذلك عن طريق الرابط التالي والموجود في موقع اللجنة الإلكتروني (هنا).

وأشار أمين سر اللجنة الأستاذ / فواز بن عبدالعزيز السبيعي، إلى أن الجامعة تسعى إلى اختيار الأفضل لهذه المناصب القيادية. وتود اللجنة تنبيه من يحق لهم الترشيح حسب تنظيم إجراءات اختيار وترشيح عمداء الكليات والمعاهد في جامعة الملك سعود الإطلاع على السمات المتوقعة في المرشحين لمنصب عميد للكليات والمعاهد في جامعة الملك سعود وأنظمة وإجراءات اختيار وترشيح عمداء الكليات وإرسال ترشيحاتهم على الرابط المشار إليه أعلاه، حيث يقفل باب الترشيح بنهاية يوم السبت 26 / 3 / 1441هـ الموافق 23 / 11 / 2019م.

ودعت اللجنة وكلاء ورؤساء الأقسام وجميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية المعلن عنها، للمشاركة في تقييم أداء عميد كليتهم عن طريق نموذج التقييم الخاص بذلك، علماً أن التقييم متاح حتى يوم السبت 26 / 3 / 1441هـ.

ويتطلب الدخول إلى هذه الصفحة استخدام البريد الإلكتروني الخاص بنطاق الجامعة @ksu.edu.sa وكلمة السر المرتبطة به. حيث تقتصر صلاحية التقييم على وكلاء الكلية ، ورؤساء الأقسام ، وأعضاء هيئة التدريس في الكلية المعنية.

وأكدت اللجنة أن البيانات التي يتضمنها هذا التقييم سيتم التعامل معها بمنتهى السرية، ولن تستخدم إلا في إجراءات المفاضلة بين المرشحين لعمادة الكلية.