الترفيه: الشركة المُنظمة لفعاليات موسم الرياض سددت المستحقات
رداً على شكاوى بعض العاملين

الترفيه: الشركة المُنظمة لفعاليات موسم الرياض سددت المستحقات

2019/11/10
الساعة 8:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للترفيه، أن الشركة المنظمة لفعاليات “موسم الرياض” سددت المستحقات المتأخرة لكل عامليها.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنها راجعت كل المقاطع التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن سداد مستحقات مجموعة من العاملين في إحدى الفعاليات، مبينةً أنه جرى الوقوف على جميع الشكاوى المقدمة حينها.

وشددت على أنه تم التحقق من أن الشركة المنظمة سددت المستحقات المتأخرة لكل عامليها.

وأهابت بجميع الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في موسم الرياض، صرف المستحقات دون تأخيرها لأي سبب من الأسباب.

‎وسوم

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