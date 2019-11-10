التركيز سلاح #الهلال لحسم لقب آسيا

المواطن - مروة نبيل

تُمني جماهير الزعيم النفس بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا 2019، والمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على أوراوا الياباني بهدف نظيف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويستعد لمواجهة الإياب في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

التركيز سلاح الهلال:

وأكد النقاد الرياضيون خلال برنامج “كورة”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أصبح قريبًا من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وطالبوا اللاعبين بالتركيز الشديد في لقاء الإياب.

وقال الإعلامي تركي العجمة: “الهلال قدم مباراة 10/ 10 أمام أوراوا، ولكن لا نريد أن نبالغ بالفرحة، وللأمانة لم أشاهد فريقًا يلعب نهائي بهذا التركيز الكبير على مستوى آسيا مثلما شاهدت الهلال إلا في مباراة الاتحاد النهائية في كوريا وحقق الفوز بخماسية”.

وعلق الإعلامي الرياضي أحمد المصيبيح قائلًا: “الهلال ظهر بروح عالية وشخصية قوية في الملعب، ولكن كان هناك حماس زائد من بعض اللاعبين، ويجب احترام أوراوا في اليابان”.

وفي السياق ذاته، قال عايض مبخوت: “الهلال كان في حالة مميزة وقدم مباراة مثالية أمام أوراوا وأسوأ ما في المباراة أن الهلال سجل هدفًا واحدًا فقط”.

وتابع الناقد الرياضي عبدالعزيز السويد: “يجب أن نتعلم من دروس الماضي، ويجب أن يستمر التركيز العالي في الجولة الثانية في اليابان”.