التشكيل المتوقع لـ السعودية أمام الكويت

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة المنتخب الكويتي اليوم الأربعاء في الجولة الأولى للفريقين ببطولة كأس الخليج في النسخة الرابعة والعشرين.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر التشكيل بعناصر مكونة من:

فواز القرني، زياد الصحفي، حسان تمبكتي، محمد الخبراني، سلطان الغنام، عبدالعزيز البيشي، يحيى الشهري، عبدالإله المالكي، عبدالله الحمدان وفراس البريكان وتركي العمار.

وقبل إقامة مباراة السعودية والكويت اليوم، سبق للمنتخب السعودي الفوز في 14 مباراة بكل المباريات الرسمية والودية على المنتخب الكويتي، بينما عرف المنتخب الكويتي طعم الانتصار على الأخضر في 13 لقاء، وتعادل الفريقان في 12 مباراة.

ولكن على المستوى الخليجي، وفي مباراة السعودية والكويت، يملك المنتخب الكويتي الأفضلية في تاريخ مبارياته مع الأخضر، حيث فاز المنتخب الأزرق في تسعة لقاءات، بينما فاز المنتخب السعودي في خمس مباريات وتعادلا في سبعة لقاءات.

يذكر أن السعودية والكويت، شهدت من قبل فوز المنتخب الكويتي على الأخضر برباعية دون رد في الدورة الثالثة من بطولة كأس الخليج، وعاد الأخضر وفاز بنفس النتيجة على المنتخب الكويتي في عام 2012، في بطولة العرب.

وكانت مباراة السعودية والكويت الأخيرة في كأس الخليج عام 2017، انتهت بفوز الأخضر بثنائية مقابل هدف في الدورة التي أُقيمت في الكويت بذلك الوقت.