التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي أمام البحرين

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي اليوم السبت، لمواجهة المنتخب البحريني في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر بإجراء العديد من التعديلات على التشكيل، ليكون مختلفًا تمامًا عن تشكيل المنتخب السعودي الذي واجه المنتخب الكويتي يوم الأربعاء الماضي في الجولة الأولى.

التشكيل المتوقع

وسيكون تشكيل الأخضر المتوقع لمباراة البحرين مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: زياد الصحفي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد الخبراني.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: هتان باهبري، عبدالله الحمدان.

وتحدث هيرفي رينارد في المؤتمر الصحافي قبل مباراة السعودية والبحرين قائلًا: الأخضر سيكون شكله مختلفًا تمامًا عند مواجهة منتخب البحرين ، ونعلم أن الغيابات في اللقاء الأول أمام منتخب الكويت تسببت في الخسارة ولكن هذا ليس عذرًا.

وتابع رينارد: المنتخب السعودي خسر مباراته الأولى لكن الأمل لديه لا يزال موجودًا، وذلك من أجل المنافسة على لقب كأس الخليج، وسيكون هناك تغييرات عديدة في تشكيلة الأخضر عند مواجهة البحرين.