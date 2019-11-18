التشهير بمواطن عرض أدوات كهربائية مخالفة

المواطن - مكة المكرمة

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكمًا بمخالفة تجارية لمواطن يدعى فالح بن فهيد بن فالح القحطاني، صاحب مؤسسة فالح القحطاني التجارية.

وأوضحت التجارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، أن موقع المخالفة مكة المكرمة، ونوع النشاط تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

أما المخالفة، فأوضحت التجارة أنها حيازة وعرض أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات، حيث كانت العقوبة غرامة مالية ومصادرة وإتلاف الأدوات المضبوطة، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.