التصعيد الحوثي يقوض مساعي السلام

المواطن - واس

شدد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، على ضرورة الضغط على الحوثيين من أجل إنهاء العراقيل أمام الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في بلاده.

وأكد خلال لقائه، اليوم، نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، أن تصعيد المليشيات الحوثية المدان في الدريهيمي والمخا واستهداف الفريق الحكومي يقوض جهود المبعوث الأممي الحثيثة ويحبط مساعي السلام.

وقال- وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية-: إن تنفيذ اتفاق الرياض سيشكل دفعة قوية نحو توحيد الجهود لهزيمة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وأوضح المسؤول اليمني أن الحوثيين يتاجرون بمعاناة اليمنيين، وأكبر دليل على ذلك هو استمرار الحوثيين رفض فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية للتخفيف من معاناة المواطنين.