التعادل السلبي يحسم ودية السعودية وباراجواي

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة السعودية وباراجواي الودية الدولية، التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “ملعب الملز”، بالتعادل السلبي.

وجاءت مباراة السعودية وباراجواي الودية الدولية، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

السعودية وباراجواي:

وبدأت مباراة السعودية وباراجواي بشكل سريع، وسط محاولات من لاعبي المنتخبين لهز الشباك، إلا أن المنتخب اللاتيني سيطر على اللعب بعد خروج عبدالرحيم العبيد للإصابة عند الدقيقة 20، ودخول سعود عبدالحميد بدلًا منه.

وكانت أخطر هجمات اللقاء عن طريق ألميرون في الدقيقة 31، إلا أن حارس الأخضر فواز القرني تألق وأبعدها، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية وباراجواي بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أجرى الفرنسي هيرفي رينارد تبديلين بدخول تركي العمار وهارون كمارا بدلًا من عبدالله الحمدان ويحيى الشهري؛ أملًا في تنشيط الجانب الهجومي.

وأهدر كمارا فرصة خطيرة، وتقاسم الفريقان السيطرة على اللعب مع أفضلية نسبية للاعبي الأخضر، وكاد البديل مختار علي أن يهز الشباك في الدقيقة 81، إلا أن الحارس أبعدها، لتنتهي مباراة السعودية وباراجواي بالتعادل السلبي.