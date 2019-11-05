التعادل السلبي يُخيم على مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ، التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

برشلونة ضد سلافيا براغ:

وبدأت مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ بشكل سريع، وكاد الفريق الضيف أن يهز شباك الفريق الكتالوني في الدقيقة الرابعة، إلا أن الحارس تير شتيجن تألق وأبعد تسديدته.

وأطلق البرتغالي نيلسون سيميدو تسديدة قوية في الدقيقة 11، ولكن حارس مرمى الفريق الضيف كولار، أبعد الكرة بشكل رائع، وواصل البارشا ضغطه، وسدد ليونيل ميسي كرة قوية، إلا أن الحارس حولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 21.

وكاد ميسي أن يفض اشتباك التعادل السلبي في مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ عند الدقيقة 35، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم، وواصل كولار تألقه وأبعد تسديدة قوية من ليونيل في الدقيقة 43.

وأحرز لاعب الفريق الضيف ستانشيو هدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، إلا أن حكم مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ ألغاه بداعي التسلل، ليظل التعادل السلبي مخيمًا على نتيجة اللقاء.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أبعد كولار تسديدة من البديل سيرجي روبيرتو عند الدقيقة 55، وسجل فيدال الهدف الأول للفريق الكتالوني في الدقيقة 59، بعد تلقيه تمريرة من ميسي، ولكن حكم مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ ألغاه بداعي التسلل على ليونيل.

واستمر ضغط لاعبي البارشا أملًا في هز الشباك، وواصل كولار تألقه وأبعد تسديدة قوية من ميسي في الدقيقة 76، وأضاع راكيتيتش وفيدال فرصة تسجيل هدف، لتنتهي مباراة برشلونة ضد سلافيا براغ بالتعادل بدون أهداف.