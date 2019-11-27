التعادل السلبي يُخيم على مباراة عمان والبحرين

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة عمان والبحرين التي أُقيمت على استاد عبدالله بن خليفة ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

عمان والبحرين

وبدأت مباراة عمان والبحرين بشكل سريع، واعتمد المنتخب البحريني على التحركات الهجومية المميزة للاعب كميل الأسود، ومحاولة وصول الكرات إلى محمد الرميحي، إلا أن دفاع المنتخب العماني ظهر بشكل متماسك.

وضغط المنتخبان بحثًا عن هز الشباك، إلا أنهما لم يُشكلا خطورة حقيقة على المرميين، لينتهي الشوط الأول من مباراة عمان والبحرين بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، اتسم اللعب بالتحفظ الشديد من لاعبي المنتخبين، وغابت الخطورة، وسط تفوق نسبي للمنتخب العماني، وأهدر كميل الأسود فرصة خطيرة للبحرين في الدقيقة 74.

واستمرت محاولات المنتخبين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي مباراة عمان والبحرين بالتعادل السلبي.

وحصل عمان والبحرين على نقطة واحدة في بداية مشوارهم في بطولة كأس الخليج العربي، في انتظار نتيجة مباراة السعودية والكويت لمعرفة ترتيب المجموعة الثانية.