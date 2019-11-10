التعاون يعبر #اللواء بكأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة التعاون ضد اللواء، التي أُقيمت على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز سكري القصيم بثلاثية دون رد.

التعاون ضد اللواء:

وبدأت مباراة التعاون ضد اللواء بشكل سريع، وضغط لاعبو سكري القصيم لهز الشباك مبكرًا، ونجح ناصر الدعجاني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 32، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن منصور المولد من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 75، لتنتهي مباراة التعاون ضد اللواء بفوز سكري القصيم بثلاثية وتأهله إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.