التعاون يهزم #الرائد بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

التعاون يهزم #الرائد بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

2019/11/06
الساعة 8:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من الفوز على الرائد بثلاثية دون رد، ضمن مباراة الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم نادي التعاون سريعًا بالهدف الأول عبر اللاعب مدالله العليان في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وواصل التعاون ضغطه حتى أضاف اللاعب عبدالمجيد السواط الهدف الثاني لسكري القصيم في الدقيقة الثامنة عشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي التعاون بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الرائد تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، ليعود التعاون ويسجل ثالث الأهداف في الدقيقة التسعين عبر اللاعب هيلدون أوجستو من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 16 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • التعاون يهزم #الرائد بثلاثية في دوري محمد بن سلمان
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :