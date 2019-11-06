التعاون يهزم #الرائد بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من الفوز على الرائد بثلاثية دون رد، ضمن مباراة الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم نادي التعاون سريعًا بالهدف الأول عبر اللاعب مدالله العليان في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وواصل التعاون ضغطه حتى أضاف اللاعب عبدالمجيد السواط الهدف الثاني لسكري القصيم في الدقيقة الثامنة عشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي التعاون بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الرائد تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، ليعود التعاون ويسجل ثالث الأهداف في الدقيقة التسعين عبر اللاعب هيلدون أوجستو من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 16 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.