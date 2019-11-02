التعاون يُسقط #الشباب بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في فخ الخسارة أمام التعاون بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح التعاون التسجيل عبر اللاعب هيلدون أوجستو من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

ورد الشباب سريعًا حيث سجل الكولومبي دانيلو أسبريا هدف التعادل لليث في الدقيقة السابعة والأربعين.

ولم ييأس نادي التعاون، الذي قاتل من أجل إحراز الهدف الثاني، فكان له ما أراد عبر اللاعب عبدالمجيد السواط في الدقيقة السبعين.

ووسط محاولات من نادي الشباب لإحراز الهدف الثاني، تمكن اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا من إحراز الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة الثمانين، لتنتهي المباراة بفوز التعاون بثلاثية مقابل هدف.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد نادي الشباب عند 15 نقطة في المركز الرابع.