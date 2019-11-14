التعليم تعلن إيقاف خدمات نظام نور مؤقتًا
لوجود عملية تحديث في مركز البيانات

التعليم تعلن إيقاف خدمات نظام نور مؤقتًا

2019/11/14
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
1
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الخميس، عن توقف خدمات نظام “نور” اعتبارًا من اليوم وحتى يوم السبت ١٩/٣/١٤٤١ الساعة الثالثة عصرًا.

وأضافت الوزارة، أن ذلك يأتي لوجود عملية تحديث في مركز بيانات وزارة التعليم، ويشمل الإيقاف خدمات نظام نور والخدمات المرتبطة به (بوابة المستقبل)، والمقدمة من خلال قناة التكامل الموحدة لوزارة التعليم.

كما أكدت الاستعداد لتعديل النظام وحذف التقييمات الخمس للمرحلة الابتدائية، والرصد من جديد للفترة الأولى وبعد إضافة الاختبار التحريري.

ماذا تعرف عن نظام نور؟

ويتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كذلك يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

ويمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

حلقة وصل بين ثلاثة أطراف

ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

1

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
معلمة
ضيف
معلمة

للاسف بعد التحديث الأخير ، نظام نور ما عاد اشتغل كما في السابق كل ما تدخل صفحة النظام يقفل ما نلحق نرصد الدرجات ونحفظ والنظام يقفل ما شفنا خير من بعد التحديث…

أعجبني0لم يعجبني  رد
6 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • طريقة معرفة أيام غياب الطلاب في نظام نور
    •
  • حل مشكلة عدم نقل ملف المعلم في نظام نور
    •
  • فيديو.. أول ظهور إعلامي لمتحدثة التعليم إبتسام الشهري
    •
  • فيديو.. آلية التسجيل في الطفولة المبكرة عبر نظام نور
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :