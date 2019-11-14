التعليم تعلن إيقاف خدمات نظام نور مؤقتًا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الخميس، عن توقف خدمات نظام “نور” اعتبارًا من اليوم وحتى يوم السبت ١٩/٣/١٤٤١ الساعة الثالثة عصرًا.

وأضافت الوزارة، أن ذلك يأتي لوجود عملية تحديث في مركز بيانات وزارة التعليم، ويشمل الإيقاف خدمات نظام نور والخدمات المرتبطة به (بوابة المستقبل)، والمقدمة من خلال قناة التكامل الموحدة لوزارة التعليم.

كما أكدت الاستعداد لتعديل النظام وحذف التقييمات الخمس للمرحلة الابتدائية، والرصد من جديد للفترة الأولى وبعد إضافة الاختبار التحريري.

ماذا تعرف عن نظام نور؟

ويتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كذلك يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

ويمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

حلقة وصل بين ثلاثة أطراف

ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.