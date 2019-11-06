التكافؤ شعار مباريات الرائد والتعاون في دوري محمد بن سلمان
قبل مواجهة الفريقين اليوم

التكافؤ شعار مباريات الرائد والتعاون في دوري محمد بن سلمان

2019/11/06
الساعة 3:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، مباراة الرائد والتعاون المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد والتعاون

ولعب الرائد والتعاون 18 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، واتسمت مواجهات الفريقين بالتكافؤ، ما يزيد من صعوبة لقاء اليوم.

وتمكن سكري القصيم من تحقيق الفوز 6 مرات، وفاز الفريق الريداوي في 5 لقاءات، وانتهت 7 مباريات بين الرائد والتعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.

وشهدت مباريات الرائد والتعاون في بطولة الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 43 هدفًا، 21 منها لصالح الفريق الريداوي، فيما سجل سكري القصيم 22 هدفًا.

وقبل مباراة الرائد والتعاون اليوم، يقع الفريق الريداوي في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يحتل سكري القصيم المركز الثامن بـ13 نقطة.


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