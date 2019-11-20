التمياط يُعلن حضوره اعتزال ياسر القحطاني

المواطن - محمد سمعه

أعلن نواف التمياط، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، حضور حفل اعتزال ياسر القحطاني نجم الهلال السابق، المقرر إقامته في الأول من ديسمبر المقبل.

وكتب نواف التمياط عبر حسابه الرسمي في تويتر: تلقيت مكالمة أخي الغالي ياسر القحطاني من أجل المشاركة في حفل اعتزاله، وكنت أتمنى أن تُساعدني الركبة لمشاركة أحد أفضل لاعبي المملكة، أكيد أنا أول الحاضرين والوعد ملعب الجامعة في حفل اعتزال ياسر القحطاني، ياسر كله طيب ومرجلة ويستاهل قدم الكثير للكرة السعودية والهلال.

وستُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من النجوم العالميين أمام الهلال مثل الإيطاليين أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي والهولندي روبين فان بيرسي والنجم الكاميروني السابق صامويل إيتو.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، سبق أن أعلن عن طرح تذاكر مباراة اعتزال ياسر القحطاني، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، وجّه ياسر القحطاني الدعوة للنجم سامي الجابر، من أجل الحضور والمشاركة في حفل اعتزال ياسر القحطاني، حيث قال القحطاني عبر تويتر: “مشتاقين لك يا أبو عبدالله (سامي الجابر) وأنا والجمهور ودنا نشوفك في الملعب في مباراة اعتزال ياسر القحطاني”.

وعلى الفور رد سامي الجابر على دعوة المشاركة في حفل اعتزال ياسر القحطاني قائلًا: “حاضرين للغالين يا أبو عزوز تأمر أمر.. الحضور والمشاركة حق وواجب لأخ عزيز وغالٍ كشخصك، عرفتك في أكثر من موقع وأنت كما أنت مميز وتستحق كل خير.. الوعد الملعب بإذن الله”.

يذكر أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السابق هو من سيقود فريق ياسر القحطاني في مباراة اعتزاله، وكشف عن بعض الأسماء المشاركة في حفل اعتزال ياسر القحطاني، ومنهم؛ ميريل رادوي، كريستيان ويلهامسون، طارق التائب، لي يونغ وعمر السومة.