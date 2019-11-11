الثقوب الزرقاء .. أخيرًا اكتشاف سر الأعاصير!

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الأعاصير في جزر البهاما هي اللغز الذي تمكن أخيراً العلماء من دراسة تاريخه، وذلك من خلال استرداد رواسب من كهوف بحرية هناك، وفقاً لما أوردت صحيفة النيويورك تايمز.

الأمر العجيب أن ما جمعه العلماء يوثق لـ 1500 عام من الأعاصير في جزر البهاما، وذلك استناداً إلى شظايا الرمل التي تمّ سحبها من الكهوف المعروفة باسم “الثقوب الزرقاء”، خصوصاً بعد الإعصار دوريان الأخير.

وبحسب العلماء فإن نشاط الأعاصير تباين مع مرور الوقت، وفي الواقع، كان نشاط الإعصار الأخير في جزر البهاما منخفضاً مقارنةً مع الأعاصير الأخرى، على الرغم من نشاطه المكثف في أماكن أخرى من المحيط الأطلسي.

ومن المحتمل أن تكون التقلبات مدفوعة بالتغيرات في الغلاف الجوي والمحيطات والبراكين.