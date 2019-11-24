الجابر: لاعبو #الهلال سطروا ملحمة رائعة

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، بعد الفوز على أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم، والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وقال سامي الجابر خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “أرفع التبريكات والتهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ورئيس الهيئة العامة للرياضة بمناسبة تتويج نادي الهلال بكأس دوري أبطال آسيا”.

وتابع رئيس مجلس إدارة الزعيم السابق: “جميع لاعبي نادي الهلال قدموا كل ما لديهم في نهائي آسيا، وسطروا ملحمة رائعة، جمهور الهلال يؤمن بمقولة يا مدور الهين ترى الكايد أحلى”.

وأضاف: “يعود الفضل لله ثم للاعبين الذين قاتلوا في الملعب، والمباراتين رغم صعوبتهما إلا أن اللاعبين جعلوها سهلة.. أخطاء الهلال اليوم تكاد تكون معدومة، وشاهدنا نقاش محمد الشلهوب وسلمان الفرج حول من سيرفع كأس البطولة وهذه ثقافة نادي الهلال”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “دموع سلمان الفرج في نهاية المباراة تعطينا مختصرًا عن تحمل المسؤولية.. فهد المفرج أحد أبناء الهلال المخلصين، ورغم انتقاله من مكان إلى مكان إلا أن روحه وتوجيهاته بقيت في النادي”.

واستكمل: “سعود كريري اللاعب والإداري المخلص، والذي تميز بفن إدارة الأزمات التي مر بها الهلال وله دور كبير في التهيئة النفسية التي بدت على ملامح الفريق، وفهد بن نافل يعد من الأسماء الكبيرة التي دعمت الهلال خلال مسيرته، وأعطانا درسًا في فن التعامل مع الأزمات”.

وأردف: “ما عمله المدرب رازفان في نهائي كأس آسيا يسجل له، وأهنئه على ما قام به من مجهودات عظيمة خلال الموسم كامل، ثقافة وبيئة الهلال تتميز بالصفاء والنقاء، وتعد من أجمل البيئات في الوسط الرياضي”.

واختتم سامي الجابر تصريحاته الإذاعية قائلًا: “سالم الدوسري لاعب نضج نضوجًا فكريًّا وفنيًّا، وتحسن أدائه أمام المرمى، ويعتبر من المكاسب التي تسجل باسم نادي الهلال”.