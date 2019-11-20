الجابر يُلبي دعوة القحطاني

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني الدعوة لرئيس مجلس إدارة الزعيم السابق، سامي الجابر للمشاركة في مباراة اعتزاله.

وكتب القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مشتاقين لك يا أبو عبدالله (سامي الجابر) وأنا والجمهور ودنا نشوفك في الملعب في مباراة اعتزال ياسر القحطاني”.

ورد الجابر على القحطاني قائلًا: “حاضرين للغالين يا أبو عزوز تأمر أمر.. الحضور والمشاركة حق وواجب لأخ عزيز وغالي كشخصك، عرفتك في أكثر من موقع وأنت كما أنت مميز وتستحق كل خير.. الوعد الملعب بإذن الله”.

وستُقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من النجوم العالميين أمام الهلال.

وكان القحطاني قد أعلن أن مدرب الهلال السابق، الأرجنتيني رامون دياز هو من سيقود فريقه في مباراة اعتزاله، وكشف عن بعض الأسماء المشاركة، ومنهم؛ ميريل رادوي، كريستيان ويلهامسون، طارق التائب، لي يونغ وعمر السومة.