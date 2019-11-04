الجامعة الإسلامية تعلن أرقام المرشحين للوظائف الإدارية والصحية

المواطن - الرياض

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن أرقام المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للمتقدمين للوظائف الإدارية والصحية، والتي تم إجراء اختبارها يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441 هـ ، حسب التفاصيل التالية: