الجامعة الإسلامية تعلن أرقام المرشحين للوظائف الإدارية والصحية

الجامعة الإسلامية تعلن أرقام المرشحين للوظائف الإدارية والصحية

2019/11/04
الساعة 12:38 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن أرقام المرشحين لدخول المقابلة الشخصية للمتقدمين للوظائف الإدارية والصحية، والتي تم إجراء اختبارها يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 1441 هـ ، حسب التفاصيل التالية:


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