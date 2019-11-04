الجبلين يتجاوز #الثقبة بثنائية في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الجبلين ضد الثقة التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة الجبلين ضد الثقبة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أنها لم تنجح؛ ليُسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح زوراب تسيسكاريدز في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الجبلين ضد الثقبة وأحرز هدف التقدم لأصحاب الأرض عند الدقيقة 47، ليضغط الفريقان لتسجيل هدف جديد وخطف بطاقة التأهل.

وتمكن إبراهيم الطلحي من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 84، لتنتهي مباراة الجبلين ضد الثقبة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/ 0، والتأهل إلى منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.