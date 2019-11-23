الجبير يحذر من استرضاء إيران: لم يفلح مع هتلر

المواطن - الرياض

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، مما وصفه باسترضاء إيران قائلًا إن ذلك لم يفلح مع هتلر، كما اتهم طهران بالمسؤولية عن اعتداءات أرامكو.

وأضاف أنه لا يمكن السماح لإيران بمواصلة نهجها القائم على تحديد سياستها الخارجية من خلال أهداف الطائفية.

وقال الجبير في كلمته بحوار المنامة، إن المنطقة تواجه خيارًا بين الخير والشر بعد الهجوم على منشآت أرامكو السعودية في الـ 14 من شهر سبتمبر الماضي.

وقال: إن المملكة لا تعارض الحوار مع طهران لكن الردع يجب أن يستمر لمنع إيران من تكرار الهجمات، مضيفًا: ”الاسترضاء لم ينجح مع هتلر. ولن يعمل مع النظام الإيراني“.

يذكر أن عادل الجبير كان قد التقى بالأمس بوزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد.

واستعرض الجانبان على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر أمن الخليج (حوار المنامة)، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة.