الجبير يطلع وفدًا طلابيًا إماراتيًا على ثوابت العلاقات الثنائية
استقبلهم اليوم في الرياض

الجبير يطلع وفدًا طلابيًا إماراتيًا على ثوابت العلاقات الثنائية

2019/11/28
الساعة 7:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - واس

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدا من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة طارق بن خلفان الزعابي.
واستعرض معاليه خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتطابق في الرؤى والمواقف حيال القضايا الإقليمية منها والدولية.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فهد بن نافل لـ جماهير #الهلال: انتظروا مفاجآت
    •
  • ساعات وينتهي اكتتاب الأفراد في #أرامكو
    •
  • حساب المواطن يوضح خطوات تعديل الحالة الاجتماعية بعد الزواج
    •
  • سبع #وظائف إدارية شاغرة لدى STC
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :